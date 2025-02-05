Не обратил внимание не предупреждение: индийский слон пронзил бивнем пенсионера из Германии

Пожилой турист из Германии повстречал слона в Индии и погиб. Разъяренное животное проткнуло бивнем 77-летнего путешественника, передает The Times of India.

По данным СМИ, пенсионер погиб из-за собственной невнимательности. Мужчина за рулем мотоцикла проехал мимо слона и тем самым сильно его напугал. Турист не обратил внимание на предупреждение о приближении к заповеднику.

В итоге разъяренное животное сбило немца, проткнуло его бивнем, а после подкинуло в воздух. Очевидцы поспели пострадавшему на помощь, однако спасти его все равно не удалось. Турист умер в больнице спустя два часа после случившегося.

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка погибла в пасти акулы. Ее крики услышали люди на пляже. Когда люди вытащили пострадавшую на берег, то увидели рваные раны верхней части руки и туловища.