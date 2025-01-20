Упал после разговора с родителями: обвиняемый в совращении учениц тренер получил травму головы

Тренер из Волгодонска, которого подозревают в развращении 12-летних девочек, за день до задержания написал заявление об увольнении по собственному желанию. С ним уже беседовали родители пострадавших школьниц.

Трех несовершеннолетних тренер приглашал к себе домой под предлогом медицинского массажа. Затем он совершал развратные действия в отношении девочек.

Полгода девочки хранили молчание, но недавно одна из учениц рассказала обо всем маме и папе. Они позвонили родителям других спортсменок, и некоторые из них, как оказалось, также стали жертвами надругательств.

Родители школьниц отправились к тренеру за объяснениями. Неизвестно, как прошла эта встреча, но мужчина написал заявление об увольнении. На следующий день его задержали правоохранители.

«Правда в СИЗО повезли не сразу: у тренера выявили сотрясение мозга, его госпитализировали. Свою травму он объяснил коротко: „Упал“», — пишет Kp.ru.

Напомним, мужчину отправили под арест. Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.