Раскрыта личность тренера, задержанного за совращение 12-летних легкоатлеток

Появились подробности из биографии заслуженного тренера по легкой атлетике в Ростовской области, которого подозревают в совращении 12-летних девочек. Им оказался Владимир Дротик, герой блогера Вити Кравченко.

Тренер из Волгодонска Владимир Дротик прославился на всю страну три года назад, когда появился в блоге Кравченко, ученика Василия Уткина. В сюжете мастер спорта рассказывал, что вынужден жить на зарплату в 22 тыс. рублей и пытается погасить кредит в 1,5 млн рублей. На тот момент россияне перевели ему 1,8 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

За развращение несовершеннолетней тренеру грозит от четырех до восьми лет.

Владимир Дротик работает тренером более 30 лет. За это время он воспитал несколько призеров и чемпионов России, в том числе призерку Олимпийских игр Юлию Гущину.

Напомним, 63-летнего заслуженного тренера по легкой атлетике из Волгодонска задержали по подозрению в совращении 12-летних девочек. Якобы он заманивал несовершеннолетних к себе домой.