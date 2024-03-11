Упал на бетонные плиты недостроя: пятиклассник попал в реанимацию после игры с друзьями

В Ленинградской области врачи борются за жизнь ученика пятого класса, который получил тяжелые травмы после падения с высоты. Мальчик сорвался с недостроя, где играл вместе с друзьями, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент, по данным СМИ, произошел в Сланцах. 12-летний школьник бегал по пустой многоэтажке на улице Ленина. Вместе с ним были друзья. В какой-то момент пятиклассник сорвался с высоты и упал на бетонные плиты.

В результате приземления несовершеннолетний выжил, но серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Сейчас юный пациент находится в реанимации.

По факту случившегося организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств травмирования мальчика.

Ранее в Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах в подъезде. Он упал в лестничный проем с шестого этажа.