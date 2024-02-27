Российский школьник разбился насмерть, упав в лестничный проем с 6 этажа во время катания на перилах

О Омске третьеклассник разбился насмерть, упав с высоты шестого этажа в лестничный проем. По версии следствия, он катался в подъезде на перилах, но сорвался. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

Как стало известно, 22 февраля школьник вместе с 11-летним братом решил развлечься в многоквартирном доме на Молодогвардейской улице. Они съезжали по перилам, пока в какой-то момент девятилетний мальчик не потерял равновесие. Не удержавшись, он полетел вниз с большой высоты.

В результате падения школьник получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

Ранее в Белгороде на улице у жилого дома нашли без сознания студентку из Нигерии. Предварительно, ее пытались убить, скинув с седьмого этажа. На данный момент она находится в больнице в тяжелом состоянии, а подозреваемый задержан.