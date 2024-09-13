Упал и забился в конвульсиях: россиянин умер в отделе судебных приставов, пытаясь разобраться с долгами

В Москве 61-летний мужчина пришел в отдел судебных приставов, чтобы разобраться с долгами, и внезапно умер. У него случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает портал mk.ru.

Источник выяснил, что на прием россиян пришел 12 сентября. Пока он ждал свою очередь, ему неожиданно стало плохо. Свидетели рассказали, что мужчина сначала упал на пол, затем начал биться в конвульсиях и потерял сознание.

Один из очевидцев оказался медиком. Он попытался помочь москвичу. Определив, что у него приступ, он сообщил об этом судебным приставам, и те вызвали скорую помощь. Однако врачи не успели приехать. Мужчина скончался.

По информации издания, на прием к приставам умерший россиян записывался, чтобы решить проблемы с долгами за неуплату налогов и банковских кредитов.

Ранее в Подмосковье школьник внезапно умер на тренировке по карате. Родители мальчика рассказали, что у него не было проблем со здоровьем.