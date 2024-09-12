Пожал руку сопернику и потерял сознание: российский школьник умер на тренировке по карате

В Подмосковье 14-летний школьник умер во время тренировки по карате. Мальчик потерял сознание уже в конце занятия после поединка. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ребенок занимался в спортивном центре в Истре. Шесть лет он ходил на карате и имел определенные навыки для участия в поединках. Однако очередная обычная тренировка привела к его кончине. Около восьми вечера подошло к концу занятие с тренером, он пожал руку сопернику, сделал пару шагов и потерял сознание.

В клубе отметили, что мальчик был абсолютно здоров. На тренировки он ходил с младшим братом. Также сотрудники спортивного центра подчеркнули, что во время поединка школьник не получал сильные удары, которые могли бы привести к смерти.

Пока никто не знает, что именно произошло с ребенком. Причина смерти будет установлена после экспертизы. Родители тренера не винят. Они признались, что спортсмен был для их сына как «духовный отец».

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