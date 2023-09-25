Унизил на глазах у матери: коллектор раздел школьницу догола и заставил извиняться перед наркоторговцами

В Свердловской области 14-летнюю девочку раздели догола и потребовали просить прощения за долг перед наркошопом на глазах у ее матери. Извиняться ребенка заставил коллектор-рецидивист, он же снимал все происходящее на камеру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

24-летний мужчина согласился на подработку коллектором за вознаграждение в размере десяти тысяч рублей. Он нашел в Telegram-канале объявление наркошопа: нужно было прийти по указанному адресу, унизить девочку-подростка и снять все это на видео. Ребенок задолжал наркоторговцам 100 тысяч рублей.

Молодой человек подошел к квартире, представился матери школьницы и сразу заявил, что пришел разбираться с должницей. У женщины не возникло никаких вопросов, и она впустила коллектора в дом. Мужчина закрылся с девочкой в комнате, приказал ей раздеться и просить прощения. Извинения подростка он снял на камеру.

Правоохранители задержали коллектора на следующий день. Как оказалось, мужчина уже был судим за кражу и побои. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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