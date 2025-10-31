«Унижение пациента»: минздрав Белгорода объяснил пометку «тупой дегенерат» в направлении на госпитализацию

В Белгороде мужчина получил в больнице направление на госпитализацию и был неприятно удивлен. В документе, в графе о должности и месте работы была пометка «тупой дегенерат».

Как сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия», после того, как белгородец рассказал об этом журналистам, в региональном минздраве объяснили оскорбительную приписку технической ошибкой.

«Это была техническая ошибка при переносе данных, а не намеренное унижение пациента», — объяснили в областном ведомстве.

Согласно результатам проверки, в направлении от 14 октября 2025 года поле «Место работы, должность» автоматически заполнилось данными из ранее внесенных записей в медицинскую карту амбулаторного больного (МКАБ) пациента. А сама некорректная запись фигурировала под учетной записью одного из сотрудников.

«Записи удалили, а главврачу рекомендовали усилить контроль за корректностью данных», — сообщается в публикации канала.

