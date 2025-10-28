Глава минздрава Камчатки ушел в отставку: 167 пациентов заразились гепатитом после прохождения КТ

Ошибка на рабочем месте привела к возникновению очага заражения гепатитом B и C в онкологическом диспансере на Камчатке. По информации ТАСС, количество заболевших возросло до 167 человек.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал журналистам число пациентов, заразившихся вирусом. По его словам, такую цифру сейчас приводит Минздрав. Однако итоговую цифру по этому случаю озвучит Роспотребнадзор.

Солодов также высказался по ситуации в целом. Глава региона назвал ее крайне болезненной. Также губернатор напомнил, что руководитель местного минздрава ушел в отставку после того, как был выявлен очаг заражения в больнице.

Массовая вспышка гепатита произошла в январе 2025 года. Пациенты заразились после прохождения КТ с контрастированием.

Ранее сообщалось, что жители Челябинска заразились гепатитом А после ужина в ресторане. Все они попробовали мидии.