Унижали младших: появились новые подробности поножовщины в школе Краснодара

Поножовщина в школе Краснодара произошла из-за конфликта пострадавших с учениками из параллельного класса. Разборку устроили ученики-иностранцы из восьмого класса, утверждает мама одного из школьников.

Мама пострадавшего подростка рассказала, что учащиеся-армяне унижали младших детей из пятого-шестого класса, а ее сын с другом в этот момент проходили мимо: именно это якобы не понравилось хулиганам. Агрессоры потребовали, чтобы школьники отвернулись и ушли.

«Сын сказал, мол, где хочу, там и хожу. Они велели, чтобы на следующей перемене приходил на разборки. Он, говорит, вышел из класса после окончания урока, и напали трое. Четвертый потом присоединился», — рассказала женщина в разговоре с 360.ru.

Первым напали на сына женщины. Поэтому он получил самые серьезные травмы: колото-резаные раны у ребра в районе сердца, в живот и бедро, объяснила мама пострадавшего. За подростка заступились братья-близнецы, но им тоже досталось. Один получил сотрясение мозга, а другой — колотые раны.

Женщина отметила, что состояние ее сына стабильное. Врачи оказывают ему необходимую помощь и зашивают раны.

Учителя оперативно отреагировали на произошедшее. Детей завели в кабинеты, а завуч сделала объявление по громкоговорителю.

Ранее сообщалось, что конфликт в краснодарской школе с поножовщиной мог возникнуть из-за попытки двух пострадавших учеников заступиться за девочку