Пытались заступиться: названа возможная причина поножовщины в школе Краснодара

Конфликт в краснодарской школе с поножовщиной мог возникнуть из-за попытки двух пострадавших учеников заступиться за девочку. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. По его словам, парень с ножом обижал ее и не давал прохода, поэтому возник конфликт. Школьника также получила синяки и ссадины.

Напомним, в Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на подростков. От его действий пострадали три школьника: 13, 14 и 15 лет. По словам очевидцев, одного из них он ранил в грудь, живот и бедро, а второго в ногу. У третьего школьника сломан нос и выбит зуб.

В деле разбираются правоохранительные органы. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку по факту случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.