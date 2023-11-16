Уникальный случай: беременную арестантку выписали из роддома через 2 часа после рождения сына

Обычная на первый взгляд госпитализация роженицы, которая находилась под стражей в связи с уголовным делом, обернулась скандалом. Акушеры одного из роддомов Москвы отказались принимать женщину, пишет mk.ru.

В большинстве случаев женщины, находящиеся в таком положении, не сталкиваются с отказом, когда поступают в медучреждение. Данный инцидент стал первым на памяти правозащитников. Работники медучреждения заявили конвоирам, что с больницей необходимо заключить какое-то соглашение. В итоге беременную арестантку все-таки удалось госпитализировать, но под давлением со стороны членов ОНК. Конвоиры попали в больницу тоже с трудом — сначала их присутствие предлагали оформить как партнерские роды.

На этом странности не закончились. Уже через два часа после родов арестантку выписали из учреждения. По словам правозащитников, это уникальный случай, когда роженица выходит из больницы в первый же день.

Ранее в Ленинградской области 12-летнюю девочку госпитализировали с угрозой преждевременных родов. О положении девочки стало известно после обследования.