Уничтожено прямым попаданием: бойцы ВСУ разрушили родовое гнездо олимпийца Александра Большунова

Бойцы ВСУ атаковали дом трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области. В результате удара он был уничтожен, передает Telegram-канал Mash на спорте.

Семья прославленного спортсмена многие годы оставалась жить в родных местах. Ни участившиеся обстрелы мирных жителей, ни попытки ВСУ проникнуть в село не сподвигли ее к переезду.

Однако вчера, 25 апреля, вражеский снаряд достиг цели. Боеприпас ВОГ угодил в семейное гнездо Большунова. В результате произошел пожар, который полностью уничтожил постройку. По предварительным данным, к тому моменту семья спортсмена уже уехала в безопасное место.

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