В Белгородской области живет кот, предупреждающий об атаках ВСУ

В Белгородской области живет кот, который предупреждает об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Морпехи ДВ».

Питомец по кличке Мишка является жителем села Березовка Борисовского района, который расположен в 40 километрах от границы с Украиной. Кот часами сидит на дереве и наблюдает за небом, а когда замечает там дрон, то сразу бежит в дом. Там он привлекает внимание людей.

«Он начинает фыркать, предупреждая об опасности», — поделилась хозяйка Мишки.

По словам женщины, кот является для них «живой сигнализацией» и защищает семью.

Напомним, что питомцы часто попадают в сводки новостей из зон спецоперации. Так, российские бойцы не оставили в беде обгоревшую кошку по кличке Мышка. Они повезли ее на мотоцикле в Донецк. Животное целых 40 минут везли стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски. Кошку передали волонтерам.

Ранее мы писали о том, что у работника рынка украли кота, понимающего китайский язык. Свидетели похищения рассказали хозяину, что некий мужчина на автомобиле забрал питомца и скрылся в неизвестном направлении.