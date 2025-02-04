Уничтоженный телефон и забытая кепка: новые обстоятельства в деле о взрыве в «Алых парусах»

Организаторы убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна могли использовать его же мобильный телефон для слежки и активации взрывного устройства, заложенного в холле одного из подъездов в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, телефон Саркисяна был полностью уничтожен в результате взрыва. Следователям не удалось извлечь из него какую-то информацию и проверить на наличие шпионских программ. По данным канала, смартфон был обнаружен в кармане Саркисяна, после взрыва его разбило осколками и расплавило от термического воздействия.

По предварительным данным, заложенное в подъезде СВУ привели в действие дистанционно. При этом сигналом для подрыва могла послужить геометка смартфона. Также следователи не исключают, что слежка за Саркисяном велась через камеру, установленную в подъезде.

Как выяснил Telegram-канал Mash, на месте взрыва нашли кепку, которая могла принадлежать преступнику. В настоящее время идет розыск мужчины с короткими волосами, в черной куртке и светлой кофте. Предварительно, именно он забыл головной убор на диване, за который спрятал рюкзак со взрывчаткой. Здание он покинул за несколько минут до взрыва.

Напомним, утром 3 февраля в подъезде жилого дома на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один скончался на месте. Главе Федерации бокса ДНР Армену Саркисяну оторвало левую ногу, он был госпитализирован в тяжелом состоянии и через несколько часов умер, не приходя в сознание. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что покушение на Армена Саркисяна готовилось около месяца. Неизвестные могли арендовать квартиру в ЖК «Алые Паруса», чтобы получить беспрепятственный доступ к холлу и остаться незамеченными для охраны комплекса и консьержки.