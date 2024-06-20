Унесенная волной в Сочи туристка записала видео незадолго до исчезновения в море

20-летняя туристка, пропавшая в Сочи во время шторма, незадолго до исчезновения записала видео. Его предоставил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ролик был снят за пару дней до случившегося. В нем девушка была уставшая, но при этом счастливая. Она предвкушала долгожданный отпуск. Ранее она не ездила на море и мечтала искупаться.

Вместе с девушкой было два друга, которых теперь родственники россиянки винят в том, что с ней произошло. Члены семьи модели уверены, что молодые люди могли ее отговорить подходить к воде в шторм и объяснить ей, что это опасно. Кроме того, сестра туристки считает, что ее можно было спасти, так как она была на берегу, а не на глубине.

Напомним, что поиски девушки продолжаются уже четыре дня. Ее унесло в море, когда она пошла на пляж «помочить ноги». Волна накрыла туристку, и она не смогла выбраться на берег. Очевидцы рассказывали, что видели ее голову над водой около пяти минут, после чего она пропала.

Ранее стало известно, какие последние слова произнесла унесенная в море туристка.