Раскрыты последние слова 20-летней туристки, которую смыло в море на сочинском пляже

Друзья рассказали о последних словах туристки, которую уже четыре дня ищут в Черном море. Ее смыло волной, когда она пошла на берег «помочить ноги». Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Источник рассказал, что девушка гуляла вместе с двумя друзьями. В какой-то момент, несмотря на шторм, она с одним из приятелей направилась ближе к морю. Уточняется, что знакомый уговаривал ее не подходить к воде из-за волн, но она не слушала.

«Нет, не смоет! Я всего на одну минуту», - это были последние слова туристки.

После того, как девушка «помочила ноги», она решила зайти поглубже и тогда погрузилась в воду. Друзья уточнили, что видели ее голову над водой около пяти минут, после чего она пропала. Спасательных кругов рядом не оказалось, очевидцы отказались плыть за россиянкой, так как испугались волн.

Отметим, что на данный момент поиски девушки не принесли результата.

Ранее еще одна туристка в Сочи погибла. Она насмерть разбилась в Тисо-самшитовой роще, пытаясь сделать селфи.