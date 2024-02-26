Умолял увидеться: выяснились подробности изнасилования школьницы 20-летним полицейским

20-летний полицейский, надругавшийся над школьницей в машине в Подмосковье, предлагал деньги за молчание. Известно, что перед последней встречей он донимал несовершеннолетнюю извинениями и умолял увидеться.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Полицейский и школьница познакомились на сайте знакомств и общались в соцсети. Молодой человек отслужил в армии, а по возвращении устроился работать в полицию Щелково. Девушка видела себя в будущем криминалистом, поэтому ее заинтересовал новый знакомый.

Их первая встреча состоялась 22 февраля, однако ухажер не понравился школьнице. После встречи она отправилась в бассейн, а потом встретила полицейского на остановке – мужчина караулил ее и намекал на интим. Девочка вызвала такси и позвонила подруге, попросила, чтобы та всю дорогу была на связи.

Потом сотрудник правоохранительных органов стал донимать извинениями и умолял увидеться снова. Девочка согласилась и встретилась после работы на парковке торгового центра. Знакомый приехал на машине каршеринга. Он отобрал пакет и телефон и потребовал сесть в машину. Затем они выехали на глухую дорогу за ТЦ, там полицейский надругался над девочкой. Мужчина предложил взятку за молчание, но школьница отказалась. Насильник отвез ее до остановки. Дома пострадавшая рассказала обо всем матери, родительница написала заявление в полицию.

В тот же день его уволили. Молодой человек задержан.

Ранее сообщалось, что школьница в Новой Москве забеременела от 63-летнего мужа бабушки.