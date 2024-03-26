«Умолял найти жену»: супруги, потерявшие друг друга во время теракта в «Крокус Сити Холле», воссоединились

Пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле» супруги, потерявшие друг друга, смогли воссоединиться. В этом им помогла авиамедицинская бригада Москвы, рассказал Агентству городских новостей «Москва» врач бригады Московского территориального центра медицины катастроф Павел Бобылев.

Когда началась эвакуация из концертного зала, супруги потеряли друг друга. Сначала врачи разместили в вертолете раненого мужчину.

«После того, как мы эвакуировали первых двух пострадавших, мы вернулись на место. К этому моменты наша наземная бригада подготовила нам для медэвакуации мужчину, пострадавшего от угарного газа, дыма, получившего ожоги», — рассказал Павел Бобылев.

По словам врача, пострадавший мужчина просил найти его супругу. Он заявил, что его супруга находится где-то рядом, и что он не сможет лететь без нее. Медикам удалось найти женщину и воссоединить супругов.

«Мы разместили пациента в вертолете, и он умолял найти его жену. Он сообщил, что эвакуировался вместе с ней, что она где-то рядом и он не может лететь и не может жить, если мы не будем их эвакуировать совместно. Ситуация позволяла, и его жена действительно находилась неподалеку», — поделился врач.

По словам Павла Бобылева, когда супруги встретились, их общее состояние улучшилось.

«Эти пациенты были доставлены в Институт Склифосовского, встречены реанимационной бригадой. На данный момент они выздоравливают», — заключил медик.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные злоумышленники ворвались в здание и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что победителю проекта «Голос. Дети» удалось спасти маму во время теракта в «Крокус Сити Холле».