«В нас стреляли, а мы выжили»: как участник шоу «Голос» спас маму во время теракта в «Крокусе»

Победитель проекта «Голос. Дети» Рутгер Гарехт находился в «Крокус Сити Холле» с мамой Ларисой Гарехт в злополучный день, когда случился теракт. Певец спас женщину во время давки.

Когда началась стрельба и взрывы, Рутгер и Лариса были в фойе зала. Они услышали странный грохот, а спустя время увидели, как бегут люди. Испуганные мать и сын побежали к служебному выходу, но он оказался заперт. Звуки стрельбы при этом становились все ближе.

Один из работников все-таки открыл дверь. Рутгер скорее выбежал на улицу, но он увидел, что его маму зажала толпа. Он бросился на помощь к женщине, схватил ее за руку, и они вместе выбежали из здания. Лариса Гарехт призналась, что произошедшее ее серьезно шокировало.

«Достаточно того, что мы там были, выжили. В нас стреляли, а мы выжили. А сколько там людей осталось лежать», — цитирует ее Kp.ru.

Число жертв теракта достигло уже 133 человек. Пострадало более 140 посетителей. В России в связи с трагедией объявили траур. В ряде регионов страны отменили развлекательные мероприятия.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился с поручением представить к награде посетителя «Крокус Сити Холла», который обезвредил одного террориста и тем самым спас жизнь десяткам человек.