На 91-м году жизни умерла жена композитора культовой «Золушки» 1947 года

В Москве скончалась супруга композитора «Золушки» 1947 года Антонио Спадавеккиа Лидия. На момент смерти ей было 90 лет. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника издания, пенсионерки не стало в живых 24 сентября. Она ушла в квартире на Строгинском бульваре. Причиной смерти оказался рак, с которым она долгое время боролась, но безуспешно.

Напомним, что Лидия стала женой известного композитора, когда ей было только 23 года. Музыканту же на тот момент исполнилось уже 49 лет. Супруга для творца была не только близким человеком, но и музой, а также секретарем. Чтобы помогать во всем Антонио, Спадавеккиа ушла с работы. Однако, кроме карьеры, для артиста была важна и семья, а Лидия Дмитриевна не могла подарить ему детей. На этой почве начались конфликты.

В итоге после семи лет брака пара приняла решение о разводе. Расстаться супругам удалось на дружеской ноте. После этого Лидия вновь вышла замуж и уехала в Ригу. Там она прожила 20 лет, но после второго расторжения отношений с супругом вернулась в Москву.

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