Умерший 10-летний ребенок в Перми употреблял алкоголь и нуждался в реабилитации

10-летний мальчик, который скончался в Перми после наркотиков, употреблял алкоголь. Об условиях жизни несовершеннолетнего рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

По словам омбудсмена, мальчик находился в социально опасном положении (СОП – прим. «Страсти») и стоял на учете. Причина постановки – ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию сына.

Денисова, говоря о мальчике, сообщила, что это «несовершеннолетний, употребляющий алкоголь». Ей известно, что родители постоянно отказывались от реабилитации сына и отвергали предлагаемые варианты лечения.

Она планирует составить ходатайство в прокуратуру для проверки ответственных органов.

Напомним, о смерти ребенка стало известно 20 июня. Сообщалось, что он находился в доме у 16-летней знакомой, где позже обнаружили пакет с белым веществом. Мальчику стало плохо, к медикам он попал в состоянии комы. Врачи три дня боролись за жизнь ребенка.