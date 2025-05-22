Умершей в Турции 28-летней туристке удалили сердце без согласия семьи

В Турции туристке из Великобритании, умершей при загадочных обстоятельствах, удалили сердце без ведома семьи. Об отсутствии органа родные узнали по итогам вскрытия.

Об этом пишет Daily Mail.

Девушку доставили в турецкую больницу из-за того, что начался «бред». Ее поместили в реанимацию, но спустя день после госпитализации 28 апреля туристка скончалась.

Семья утверждает, что им не говорили о серьезности состояния, а власти страны обвинили мужа в «отравлении» супруги и допросили. Впоследствии обвинения сняли.

После доставки тела на родину в Великобритании провели вскрытие. Оно показало, что девушке удалили сердце после смерти – без согласия семьи и без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что россиянка умерла в самолете после отказа в вынужденной посадке в Турции. Умершей пассажирке было 50 лет.