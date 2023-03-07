Умершая во время сна девочка в Москве пришла из школы вялой

В Москве семилетняя девочка пришла из школы и легла спать. Во время сна ребенок скончался по неизвестной причине.

Трагедия произошла 6 марта днем. Девочка училась в первом классе.

Ребенок пришел из школы вялым, во сне девочку вырвало. Спустя время мать обнаружила дочь без сознания и вызвала медиков.

Врачи не смогли спасти школьницу. Причина смерти не ясна. Как пишет сайт mk.ru, хронических заболеваний у ребенка не было.

Ранее сообщалось о смерти трехлетнего ребенка в московском саду во время тихого часа. Стало известно, что малолетний поздно ложился из-за пристрастия к гаджетам.