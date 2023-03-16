Тело висело на смесителе, рядом лежали бинты: в Химках нашли труп 28-летней стюардессы

В подмосковных Химках в одной из квартир многоквартирного дома было найдено тело 28-летней девушки, работающей стюардессой. По информации РЕН ТВ, правоохранители выясняют обстоятельства смерти, так как до конца не ясно, как именно погибла россиянка.

Осведомленный источник издания сообщил, что труп обнаружила коллега по работе умершей. Она пришла к ней на квартиру и сразу заподозрила что-то неладное, заметив, что дверь не заперта. Стюардессу она увидела в ванной. Она висела там на смесителе уже мертвая. Рядом с ней лежали бинты.

Смерть 28-летней девушки на первый взгляд показалась самоубийством, однако, немного углубившись в суть дела, правоохранители поняли, что все здесь не так «чисто». Оказалось, что россиянка умерла уже около недели назад, да и в квартире не было обнаружено никаких предсмертных записок и объяснений ее поступка. Также подозрительным является и то, что дверь не была заперта.

Кроме того, источник СМИ рассказал, что на самом деле о смерти стюардессы стало известно не от ее подруги, а от некоего Ивана. 15 марта он позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Расследование все еще продолжается.

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