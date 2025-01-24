Умершая после травли тараканов жительница Подмосковья страдала от цирроза печени

Появились новые подробности о 62-летней женщине, погибшей в Подмосковье после травли тараканов соседями. Оказалось, что пенсионерка страдала от цирроза печени.

Именно болезнь стала предварительной причиной смерти жительницы Подольска, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, осенью 2024 года у нее умерла другая кошка. Но тогда все списали на старость: питомцу было 19 лет. Пенсионерка тогда тоже чувствовала недомогание, но посчитала, что виной всему были съеденные грибы.

Правоохранители ждут результаты экспертизы. В случае, если подтвердится отравление, соседу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Напомним, женщина и кошка умерли в один день, а сын россиянки попал в больницу с отравлением. Мужчина думает, что во всем виноваты соседи, которые травили тараканов. Он узнал из домового чата, что они распылили яд от насекомых, закрыли все двери и ушли.