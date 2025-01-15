Умершая после коррекции фигуры 40-летняя женщина в Москве боялась не выйти замуж

Умершая после коррекции фигуры 40-летняя женщина в Москве мечтала выйти замуж и родить. Из-за боязни одиночества и возраста она решилась на процедуру. Известно, что женщину похоронят на родине - в Волгограде.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали ее близкие, женщина комплексовала, когда шутили по поводу возраста и отсутствия семьи.

В декабре россиянке исполнилось 40 лет. По образованию она была педагогом, но не работала по профессии, трудилась в магазине мужского белья, снимала комнату в Домодедове.

С прошлого года женщина стала совершенствовать себя: поправила скулы и губы. В планах было сделать блефаропластику, но сначала женщина решилась на коррекцию фигуры.

В день трагедии к 12 часам ей нужно было приехать на работу – в клинику россиянка зашла в районе 10, а последний раз появилась в соцсетях в 10:30. В ходе процедуры ей сделали укол, от которого началась сыпь и случился эпилептический приступ.

Умершую похоронят на родине в Волгограде с отцом. У женщины осталась мать.

Известно, что клинику опечатали после смерти пациентки. Проводившая процедуру врач пока не задержана.

Ранее сообщалось, что женщина не рассказывала родным о планах скорректировать фигуру.