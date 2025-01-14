Хотела скорректировать фигуру: выяснились подробности смерти 40-летней женщины в частной клинике Москвы

Умершая в частной клинике Москвы после анестезии 40-летняя женщина хотела скорректировать фигуру. Она не рассказывала родным о желании сделать липосакцию.

Подробности смерти выяснил сайт mk.ru.

14 января она обратилась в косметологическую клинику – женщина приехала удалить жировые отложения. Когда пациентке сделали анестезию, то на теле появилась сыпь, клиентку стало трясти, начались эпилептические припадки.

Несмотря на попытки реанимации, вскоре у женщины пропал пульс. Скорая констатировала смерть.

Предварительно, случилась аллергическая реакция на анестетик. Настоящую причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что умершая приехала в столицу из Волгоградской области, работала менеджером по продажам в салоне мужской одежды, снимала жилье в Подмосковье. До этого она увеличивала губы – тогда процедура прошла благополучно.

Ранее сообщалось, что в Дагестане женщина умерла при липосакции.