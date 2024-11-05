Умерла жена бойца СВО, которую выселяли с 12-летним ребенком из единственного жилья

В Екатеринбурге умерла жена свердловского бойца СВО с позывным «Граф» Анна Молчанова, которую выгоняли из единственного жилья. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на дочь покойной Наталью.

Наталья пояснила, что ее маму госпитализировали в одну из больниц города. Врачи пытались ей оказать необходимую помощь, но состояние женщины ухудшалось с каждым днем. Она ждала, когда поправится и получит долгожданные документы на квартиру.

Про историю Молчановой издание написало в июле. В 2015 году Анна взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру. В 2019 году умер ее первый муж, из-за этого женщина столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. Через год банк обратился в суд, а в 2021 году недвижимость была выставлена на торги. В 2022 году с екатеринбурженкой связался новый собственник, потребовавший освободить жилплощадь.

Помочь Анне согласились в мэрии города. Чиновники предложили выкупить квартиру Молчановой застройщику. Женщина собиралась подписать документы, после которых недвижимость снова бы вернулась в ее собственность. Но судьба распорядилась иначе.

Второй муж Анны с позывным «Граф» служит в зоне СВО. Дочь женщины надеется, что квартиру передадут отчиму, поскольку у него есть еще 12-летний сын от первого брака, который называл Наталью мамой.

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