Умерла за 10 минут: в Махачкале молодая девушка скончалась во время увеличения ягодиц на дому

В Махачкале молодая девушка умерла во время процедуры по увеличению ягодиц. Операция проводилась на дому косметологом, которая получила сертификат о прохождении соответствующих курсов только в апреле.

Подробности происшествия сообщает сайт Woman.ru.

По информации издания, рекламу с услугами косметолога увидела 24-летняя девушка. Она решила увеличить ягодицы: в прайсе эта процедура была самой дорогой, 18 тыс. рублей.

19 июля пациентка пришла домой к косметологу: процедура проводилась на кушетке, установленной среди ковров и личных вещей, а препараты хранились в холодильнике. После нескольких уколов девушка почувствовала себя плохо – началась сильная аллергическая реакция. Как пишет издание, справиться с ней не всегда под силу даже опытным врачам. В итоге пациентка скончалась за 10 минут. Прибывшие на место медики не смогли ничего сделать.

После инцидента косметолог отменила приемы, запланированные на ближайшие дни. Она написала в соцсетях: «Девочки все записанные на ближайшие дни отменяются. У нас дома произошла трагедия».

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