«У певицы перекосило лицо»: пластический хирург объяснила изменения во внешности 40-летней Алсу

В Сети появилось новое фото Алсу, на котором певицу с трудом можно узнать. Подписчики отметили, что исполнительница хита «Зимний сон» выглядит уставшей и отекшей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова предположила, с чем связаны подобные перемены во внешности артистки.

Эксперт заявила: именно увлечение ботоксом и филлерами делает лицо одутловатым. Вот почему она считает, что Алсу не обошлась без уколов красоты.