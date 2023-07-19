«У певицы перекосило лицо»: пластический хирург объяснила изменения во внешности 40-летней Алсу
Хирург Фетисова назвала ошибку 40-летней певицы Алсу, из-за которой у нее отекло лицо.
© Starface.ru
В Сети появилось новое фото Алсу, на котором певицу с трудом можно узнать. Подписчики отметили, что исполнительница хита «Зимний сон» выглядит уставшей и отекшей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова предположила, с чем связаны подобные перемены во внешности артистки.
Эксперт заявила: именно увлечение ботоксом и филлерами делает лицо одутловатым. Вот почему она считает, что Алсу не обошлась без уколов красоты.
«Ботокс блокирует лицо и делает его отечным. Возможно, филлеры поставлены по всему лицу. С их помощью сделан акцент на скулы и подбородок. И, конечно же, у певицы достаточно сильно раскачены губы», — высказалась специалист.
Дарья Фетисова
Пластический хирург
Также пластический хирург предположила, что знаменитость сделала нитевой лифтинг.
«Мы можем заметить на некоторых фото, что у певицы перекосило лицо, потому что были установлены нити. В реабилитационный период это нормальная история, когда с одной стороны натяжение больше», — поделилась мнением эксперт.
Дарья Фетисова
Пластический хирург
При этом Дарья отметила: если косметолог Алсу действительно вводил ей филлеры вместе с нитями, то он совершил ошибку. Дело в том, что эти процедуры плохо сочетаются друг с другом и дают сложную реабилитацию.
Кроме того, специалист не отрицает, что певица могла перенести пластические операции. Речь идет про блефаропластику и ринопластику. При этом Дарья считает: отек лица вызван не данными манипуляциями, а косметологическими процедурами.
«Скорее всего, она следит за собой при помощи аппаратных методик, но ей их неправильно подобрали. Именно косметология дает отклик по тем изменениям, которые в ней произошли. Возможно, она поменяла косметолога, и он не учел всех нюансов», — резюмировала Дарья.
Дарья Фетисова
Пластический хирург