Умерла в одиночестве: в Петербурге с оставленным без присмотра младенцем произошла трагедия

В Санкт-Петербурге умерла четырехмесячная девочка, которую родители оставили на несколько часов одну в квартире. Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов на улице Антонова-Овсеенко.

Как пишет «Фонтанка», младенец пробыл без присмотра взрослых порядка двух часов. Вернувшиеся домой родители обнаружили, что дочь не подает признаков жизни и вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Труп ребенка направили в морг для установления причины смерти. Кроме того, из квартиры изъяли радионяню, которую родители использовали для присмотра за ребенком.

Отмечается также, что 30-летняя мать и 36-летний отец были пьяны. В настоящее время они задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что под Астраханью умер пятимесячный младенец, которого мать оставила одного в неотапливаемом помещении.