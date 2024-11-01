Умерла школьница, которую изнасиловал и поджег 17-летний сосед

Умерла 15-летняя школьница, которую изнасиловал и поджег 17-летний сосед. Девочка 10 дней находилась в больнице.

Подробности сообщает mk.ru.

Трагедия произошла в Харьковской области. В конце октября подросток возвращалась с соседом домой – они гуляли в одной компании. Молодой человек заманил девушку домой, начал приставать. Она пыталась убежать, но получила удар кирпичом по голове. Затем парень изнасиловал несовершеннолетнюю и хотел задушить. В итоге облил бензином и поджег. Сам преступник лег спать.

Горящей девушке помог сосед – пламя сбили, а школьницу госпитализировали. Спустя 10 дней она умерла в больнице.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Чите мужчина изнасиловал 34-летнюю женщину, которую пригласил домой, и отрезал ноги. Тело вынес в подъезд, где позже его нашел слесарь.