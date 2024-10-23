Мужчина изнасиловал женщину, отрезал ей ноги и оставил в подъезде дома

В Чите мужчина изнасиловал и убил женщину. Когда жертва скончалась, подозреваемый отрезал ей ноги. Об этом сообщает прокуратура Забайкальского края.

По версии следствия, в июне этого года обвиняемый пригласил к себе в гости 34-летнюю россиянку. До этого он не был с ней знаком. В квартире они выпили, а после мужчина стал приставать к женщине. Он изнасиловал ее, а также из-за сопротивления ударил ее несколько раз ножом в шею.

Когда гостья перестала кричать, подозреваемый ампутировал ей нижние конечности до уровня колен и вскрыл брюшную полость. Тело он вынес в подъезд и спрятал. Но труп все равно вскоре нашли. Его обнаружил слесарь-сантехник.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование, убийство и надругательство над телом умершей. Обвинительное заключение утверждено.

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