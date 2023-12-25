Умерла после укола: иностранец выдал себя за врача и ввел россиянке неизвестный препарат

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели жительницы Читы. Женщина посетила иностранца, который представился врачом и вколол ей неизвестный препарат, передает Telegram-канал Следком Забайкалья.

По данным следствия, иностранный гражданин организовал на территории города работу медицинского пункта и оказывал местным жителям услуги, не имея на то разрешения и лицензии. Так, псевдоврач представлялся иглотерапевтом и вводил пациентам препараты для снятия болевых симптомов в суставах ног.

Минувшим летом к иностранцу пришла 52-летняя женщина. Он сделал местной жительнице инъекцию, а через несколько дней она скончалась в больнице от септического шока. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства трагичного случая.

Ранее в Московской области женщина умерла на могиле мужа. В этот момент она договаривалась о похоронах сына.