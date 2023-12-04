Пенсионерка умерла около могилы мужа, пока договаривалась о захоронении праха сына
Под Москвой женщина умерла на могиле мужа, когда договаривалась похоронить сына.
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В Солнечногорском районе Подмосковья женщина умерла на могиле мужа. В тот момент она договаривалась о захоронении праха сына.
Подробности приводит сайт mk.ru.
72-летняя пенсионерка приехала на кладбище со вторым сыном. Известно, что 13 ноября умер ее другой сын – 45-летнего мужчину кремировали.
Родственники приехала договориться о захоронении его на Перепечинском кладбище. Однако при сотрудниках ритуальной службы женщине внезапно стало плохо.
По словам сотрудника кладбища, она не нервничала в тот день, все было нормально.
«Потом внезапно начала падать», - вспомнил мужчина.
Он подхватил женщину за руки, а потом вызвал скорую, сбегал за нашатырным спиртом.
«Когда вернулся через три минуты, то она уже была мертва», - признался сотрудник.
Прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки. Причина – сердечно-сосудистая недостаточность.
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