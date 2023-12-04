Пенсионерка умерла около могилы мужа, пока договаривалась о захоронении праха сына

В Солнечногорском районе Подмосковья женщина умерла на могиле мужа. В тот момент она договаривалась о захоронении праха сына.

Подробности приводит сайт mk.ru.

72-летняя пенсионерка приехала на кладбище со вторым сыном. Известно, что 13 ноября умер ее другой сын – 45-летнего мужчину кремировали.

Родственники приехала договориться о захоронении его на Перепечинском кладбище. Однако при сотрудниках ритуальной службы женщине внезапно стало плохо.

По словам сотрудника кладбища, она не нервничала в тот день, все было нормально.

«Потом внезапно начала падать», - вспомнил мужчина.

Он подхватил женщину за руки, а потом вызвал скорую, сбегал за нашатырным спиртом.

«Когда вернулся через три минуты, то она уже была мертва», - признался сотрудник.

Прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки. Причина – сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее сообщалось о смерти певицы Роны Хартнер от множественного рака.