Умерла после «двойки» по английскому: в Москве погибла 11-летняя девочка

В Москве 11-летняя девочка умерла после «двойки» по английскому языку. Ребенок рос в благополучной семье – в дочери души не чаяли.

Подробности гибели сообщает mk.ru.

Смерть произошла 23 января на западе Москвы. Одна из версий – плохая оценка. Известно, что девочка была в школе отличницей. Недавно она попросилась в группу по английскому – там учились друзья. Однако у ребенка не сложились отношения с учительницей, пишет издание.

Учительница сначала поставила знак отсутствия на уроке, хотя ребенок был. Потом в электронном дневнике появилась «двойка» за домашнюю работу. Родители утверждают, что ребенок всегда выполнял задания и относился к учебе тщательно.

Перед смертью девочка написала прощальное смс подруге и маме. Она просила прощение за то, что не такая. Девочка признавалась, что любит родителей.

Взрослые считают, что у дочери был переходный возраст – в этот момент любые ситуации они принимают чутко и жестко.

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