«Не выдержала»: мать 33-летнего вокалиста филармонии Горланова умерла вслед за сыном

Мать 33-летнего вокалиста филармонии Николая Горланова умерла вслед за сыном. Как сообщил бывший директор культурного учреждения Роман Можельский, женщина «не выдержала» случившегося.

Утром 24 января Можельский сообщил о смерти Горланова в своем Telegram-канале, а спустя 5 часов написал, что ушла из жизни его мать Елена.

«Сегодня утром не стало и Елены Горлановой, мамы Николая. Не выдержала… Коля забрал маму с собой в лучший мир», - говорится в его публикации.

При этом в предыдущем посте он писал номер карты женщины для оказания материальной поддержки с похоронами. В связи со смертью Елены он предупредил, что лучше не переводить средства – банк замораживает счет после ухода из жизни. Можельский попросил по возможности «в любом формате» поддержать семью и отметил, что им сейчас «очень непросто».

Ранее мы писали о смерти Николая Горланова. Говорилось, что молодой вокалист умер после концерта.