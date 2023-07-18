Умерла няня, которая не уследила за выпавшим из окна ребенком в частном саду в Москве

В Москве в процессе судебных разбирательств умерла няня, которая не уследила за выпавшим из окна пятилетним мальчиком. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Подробностей смерти не приводится.

Руководительницу домашнего детского сада приговорили к двум годам лишения свободы условно. Она обвинялась в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел зимой 2021 года. Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа, получил травмы, но выжил. В момент падения рядом с ребенком не было няни.

Мать пострадавшего рассказала, что учреждение выбрала на сайте бесплатных объявлений. Сад находился в съемной квартире девятиэтажного дома. Стоимость пребывания детей составляла 20 тыс. рублей. Деньги переводились на карты сотрудникам – никаких договоров с родителями не заключалось.

В помещении были хаос и антисанитария. По словам родительницы, мальчик посещал сад пару раз в месяц.

До происшествия там уже был инцидент. В 2019 году ребенок сбежал из сада – малолетнего нашла полиция.

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