Умерла на руках у матери: ошибка медсестры привела к гибели ребенка

В Темрюке десятимесячная девочка умерла после того, как медсестра промыла катетер не тем раствором. Об этом сообщает Kp.ru.

Все произошло еще в феврале 2022 года. Женщина обратилась за помощью в местную больницу из-за термического ожога дочери. Малышке поставили капельницу. В ночь на 13 февраля в палату к ребенку пришла 25-летняя медсестра, чтобы промыть катетер, однако допустила фатальную ошибку: она ввела не тот раствор.

Малышке сразу стало хуже. Врачи реанимационного отделения приняли все необходимые меры, однако спасти девочку не удалось. Она скончалась на руках у матери.

Как передают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, работницу больницы обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. У девушки арестовали имущество, расчетные счета и машину. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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