Умерла из-за отека мозга: шестилетняя девочка отравилась напитком в новогоднюю ночь

Шестилетняя девочка насмерть отравилась напитком в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девочке стало плохо вечером 1 января. Мама ребенка вызвала скорую помощь, и ребенка доставили в больницу. Сначала врачи подозревали у нее аппендицит, но после осмотра педиатра и анализов маленькую пациентку отпустили домой. Медики заверили, что причина недуга — дискинезия желчевыводящих путей, и дома ребенку станет лучше.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось: она начала задыхаться. Девочку увезли на «скорой» в ту же больницу, но уже в реанимацию. Спустя несколько часов малышка умерла.

По данным источника, причиной смерти девочки стало острое пищевое отравление, которое вызвало отек мозга. Предварительно установлено, что она выпила некачественный напиток. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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