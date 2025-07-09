Умер закрывавший маму во время удара ВСУ в Курске мальчик

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о смерти пятилетнего мальчика, который закрыл маму во время удара ВСУ.

Ребенка ранило, когда он находился с мамой на пляже. Мальчика собирались транспортировать в Москву, но он скончался.

По словам Хинштейна, «врачи сделали все, чтобы его спасти», но «травмы оказались слишком тяжелыми». У мальчика — более 30% ожогов тела. Глава выразил соболезнования семье и пообещал оказать ей поддержку.

«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!» – написал он в соцсетях.

Ранее Хинштейн был восхищен мужеством и отвагой пятилетнего ребенка. Он назвал его настоящим мужчиной, который не испугался и кинулся спасать самого близкого человека.

Напомним, что ВСУ ударили по пляжу «Городской» в Курске 9 июля. На кадрах с места событий виден момент прилета беспилотника.

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