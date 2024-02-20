Киллер обознался: водителя петербургского адвоката ранили из пистолета Макарова возле школы

Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле одной из школ в Северной столице. По предварительным данным, планировалось покушение на петербургского адвоката. Однако киллер обознался и выстрелил в водителя, который отвозил детей шефа в образовательное учреждение, передает 78.ru.

Стрельба произошла сегодня, 20 февраля. Водитель доставил детей в школу и вышел из машины. В этот момент к нему подошел незнакомец. Он достал пистолет Макарова и выстрелил жертве в затылок. Но, по данным журналистов, целью преступника был не водитель, а его шеф — петербургский адвокат.

В результате нападения пострадавший мужчина выжил. Сейчас он находится в больнице без сознания. На месте покушения работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в одной из парадных Северной столицы изрезали ножом 15-летнего подростка и его мать. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.