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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 20 февраля 2024, 13:05
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Киллер обознался: водителя петербургского адвоката ранили из пистолета Макарова возле школы

В Петербурге киллер перепутал водителя с адвокатом и выстрелил ему в затылок .
Киллер обознался: водителя петербургского адвоката ранили из пистолета Макарова возле школы

© Freepik

Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле одной из школ в Северной столице. По предварительным данным, планировалось покушение на петербургского адвоката. Однако киллер обознался и выстрелил в водителя, который отвозил детей шефа в образовательное учреждение, передает 78.ru.

Стрельба произошла сегодня, 20 февраля. Водитель доставил детей в школу и вышел из машины. В этот момент к нему подошел незнакомец. Он достал пистолет Макарова и выстрелил жертве в затылок. Но, по данным журналистов, целью преступника был не водитель, а его шеф — петербургский адвокат.

В результате нападения пострадавший мужчина выжил. Сейчас он находится в больнице без сознания. На месте покушения работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в одной из парадных Северной столицы изрезали ножом 15-летнего подростка и его мать. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
покушение
убийца
школа