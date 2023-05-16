Умер режиссер Евгений Козловский, в квартире которого произошел пожар из-за кондиционера

В Москве скончался 76-летний режиссер Евгений Козловский. Он надышался продуктами горения во время пожара.

Смерть наступила в ночь на 15 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Пожар в квартире Козловского произошел 11 числа. Огонь вспыхнул из-за короткого замыкания кондиционера на балконе.

Козловский был в квартире на улице Удальцова один, жена гуляла с собакой. Режиссер не смог сам выбраться из квартиры. Он был госпитализирован в институт Склифосовского.

Его состояние на момент госпитализации оценивали как средней тяжести, пишет сайт mk.ru.

Среди знаменитых работ Козловского - фильмы «Шизофрения» с Александром Абдуловым, «Послушай, Феллини!» с Людмилой Гурченко.

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