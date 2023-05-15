Умер актер «Юноны и Авось» и «Битвы за Москву» Владимир Кузнецов: звезде «Ленкома» было 79 лет

На 80-м году жизни скончался Владимир Кузнецов. Актер запомнился зрителям благодаря ролям во многих знаменитых спектаклях театра «Ленком», а также знаковым проектам в отечественном кинематографе. О трагических новостях сообщили коллеги артиста.

Близкие Владимира Алексеевича пока не стали раскрывать, что именно послужило причиной его смерти. По предварительной информации, он продолжительное время болел, но так и не смог справиться с недугом.

Кузнецов проработал в «Ленкоме» 45 лет с 1969 по 2014 годы. Туда он пришел сразу после окончания Школы-студии МХАТ. «Владимир Алексеевич принимал участие в знаковых спектаклях нашего театра режиссеров Марка Захарова, Андрея Тарковского и других: «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (Хоакин Мурьета, Трехпалый), «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры» и других», - сообщили коллеги артиста в официальном сообщении.

Также зрителям Владимир Алексеевич запомнился благодаря ролям в кино. Самые яркие его проекты: «В полосе прибоя», «Тихое следствие», «Битва за Москву».

Прощание с актером состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы.

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