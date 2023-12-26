Драка произошла на глазах у пациентов: медработники разгромили приемный покой на корпоративе

Корпоратив в центральной районной больнице поселка Мишкино Курганской области закончился дракой. Сотрудники медучреждения стали выяснять отношения якобы на глазах у пациентов, передает Ura.ru.

Конфликтная ситуация произошла накануне, 25 декабря. Во время корпоратива медработники повздорили между собой и в какой-то момент начали выяснять отношения на кулаках. Очевидцами драки, по предварительным данным, стали пациенты больницы. Люди рассказали, как одного из медиков избивали в ходе потасовки палкой.

Кроме того, досталось приемному покою. Участники драки разгромили помещение. Там обнаружили следы крови и разбитые окна. Количество пострадавших в результате случившегося неизвестно. О задержаниях медработников также ничего не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге 50-летний мужчина оказался в больнице после корпоратива. У него зафиксировали травму головы.