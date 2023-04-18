Умер от ожогов: девятимесячный ребенок обварился кипятком в кроватке в Иркутской области

В Иркутской области 21-летняя жительница не уследила за девятимесячным ребенком, который опрокинул на себя термос-чайник. Малыш погиб мучительной смертью. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, трагедия произошла в феврале нынешнего года в Приангарье. Молодая мама была одна в квартире с ребенком. На подоконнике возле его кроватки стоял термос-чайник, который был включен в сеть. Когда девушка отвернулась или отвлеклась, малыш потянул кабель, и кипящая вода вылилась на него. Тело крохи обварилось.

В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области рассказали, что через 6 дней ребенок умер в больнице. У него был термический ожог площадью около 51% поверхности кожи.

Мать ребенка предстала перед судом, против нее завели уголовное дело. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мы писали о том, как бортпроводница облила 3-летнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду. Женщина уронила на малышку стаканы с горячим напитком.

По словам матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел во время трапезы в самолете. По неосторожности бортпроводница не удержала посуда, и опрокинула все прямо на девочку. Родители успели поймать только один стаканчик, остальное вылилось на ребенка. Малышка получила серьезные ожоги.