Умер один из пострадавших от падения глыбы льда с крыши военкомата в Люберцах

Пострадавший от падения глыбы льда с крыши военкомата в Люберцах мужчина скончался. Он умер в реанимации, так и не придя в сознание. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 34-летний россиянин попал в больницу в тяжелом состоянии 20 декабря. Он стоял в очереди в военкомат, когда на толпу сверху полетел лед. Всего пострадало несколько человек – двое из них отказались от госпитализации, а мужчина и женщина, получившие серьезные травмы, были доставлены в клинику.

21 декабря около 5 утра стало известно, что один из пациентов скончался. Он так и не пришел в себя. А вот россиянка с пробитой головой по-прежнему находится под присмотром медиков. Ее состояние оценивают как средне тяжелое.

Ранее в Москве женщина получила перелом шеи из-за упавшей на нее глыбы льда. Произошло это в центре столицы рядом со станцией метро «Смоленская» Также у нее диагностировали сотрясение мозга и травму головы.