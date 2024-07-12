Умер на собеседовании: в Петербурге расследуют загадочную кончину мужчины

В Санкт-Петербурге правоохранители расследуют загадочную смерть мужчины. Житель северной столицы умер, когда пришел устраиваться на работу.

25-летний предприниматель искал работников для сборки мебели. Одного из кандидатов он нашел через сайт объявлений и пригласил его на собеседование. Соискатель общался с будущим начальником в офисе, но последний решил на время отлучиться. Когда он вернулся, мужчина лежал на полу без признаков жизни, сообщает Piter.tv.

На трупе не было видимых признаков насильственной смерти. Тело отправили в морг.

До этого мужчина умер от разрыва легкого. Внутренний орган пострадал из-за того, что россиянин вдыхал газ из гелиевого баллона.

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